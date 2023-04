Gravina: “Asset per gli stadi fondamentale, in Italia lontani anni luce”

Il Presidente della FIGC, Gabriele Gravina, ha parlato in merito alla sua nuova nomina alla vicepresidenza della Uefa, tornando su argomenti caldi come quelli riguardo lo sviluppo degli stadi in Italia. "In Italia siamo lontani anni luce nel processo di evoluzione nella crescita di un asset, come quello degli stadi, che è fondamentale.Ringrazio Ceferin e i colleghi della UEFA per questo prestigioso incarico che rappresenta un un segnale di fiducia importante, sia a livello personale sia per la FIGC".