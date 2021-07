Gravina: “Euro 2028 o Mondiale 2030 in Italia. Per gli stadi aperti…” | News

Gravina, presidente della FIGC, ha parlato di una possibile candidatura dell'Italia per gli eventi futuri e della riapertura degli stadi

Gabriele Gravina, intervenuto al termine del consiglio federale svoltosi nella giornata di ieri, ha parlato di una possibile candidatura dell'Italia ad Euro 2028 o al Mondiale del 2030, oltre che alla riapertura degli stadi. Queste le sue parole. "Valuteremo una candidatura dell'Italia all'Europeo del 2028 o al Mondiale del 2030, in cui si festeggia il centenario del campionato del mondo. Giochiamo la prima partita, poi penseremo all'altra. Riapertura degli stadi? Abbiamo formalizzato la richiesta alla sottosegretaria Vezzali. Siamo in attesa che la procedura venga definita anche secondo le indicazioni del Cts. Vogliamo arrivare a utilizzare il green pass in modo rapido e renderlo efficace anche nei nostri stadi. Siamo responsabilmente convinti che sarà complicato ottenere la riapertura alla totale fruibilità dei posti. Chiediamo gradualità e accompagnamento. I club sono in grande difficoltà, abbiamo bisogno di tempi certi. Entro la fine di luglio sarà assolutamente definito". Intanto parla Tomori: "Il Milan è un sogno". Le dichiarazioni del difensore.