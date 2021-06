Gotti: “De Paul? Ha qualità morali su cui sta lavorando. I frutti si vedono”

Luca Gotti, allenatore dell'Udinese, ha parlato delle qualità morali più che tecniche del suo calciatore Rodrigo De Paul. Le dichiarazioni

Il nome di Rodrigo de Paul per il Milan è sempre vivo sul mercato. Aspettando il futuro di Hakan Calhanoglu, i rossoneri continuano a strizzare l'occhio nei confronti dell'argentino. Luca Gotti, allenatore dell'Udinese, ha parlato proprio delle qualità soprattutto morali del suo numero 10. Queste le dichiarazioni rilasciate ai microfoni di 'Sky Sport': "La sua formazione mentale è più che tecnica. Sta mettendo a punto delle qualità morali che ha dentro e lui ha voluto lavorare su se stesso come persona prima che come calciatore. I frutti si vedono anche in campo". Ecco le top news di oggi sul calciomercato del Milan: le ultime su Giroud, Dzeko, De Paul e non solo