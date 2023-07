Given (ex Newcastle): “Tonali vede le cose prima. È pura qualità”

Shay Given, ex portiere del Newcastle, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito a Sandro Tonali, arrivato quest'estate dal Milan

Fabio Barera Redattore

Shay Given, ex portiere del Newcastle, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni del 'The Athletic', soffermandosi sull'impatto in casa 'Magpies' di Sandro Tonali, arrivato quest'estate dal Milan. Di seguito le sue parole a riguardo.