Giroud: “Orgoglioso di giocare nel Milan. Shevchenko era il mio idolo”

Olivier Giroud ha parlato dell'orgoglio di giocare nel Milan e del suo idolo Andriy Shevchenko. Queste le dichiarazioni del francese ai canali ufficiali della Lega Serie A: "Sono molto orgoglioso di giocare per il Milan e in Serie A: è il campionato che guardavo quando ero giovane. Sono molto orgoglioso anche perché il mio giocatore preferito quando ero adolescente era Andriy Shevchenko. Sono molto fortunato ad avere l'opportunità di giocare come lui per questo enorme club e anche di segnare per la storia del club. Noi giochiamo a calcio per questo tipo di emozioni e trasmettiamo queste emozioni ai tifosi. È per questo che non vedo l'ora di dare quello che posso per la squadra, per la gioia dei nostri fan".