Giroud: “Ibrahimovic leader. E ricorda sempre a tutti chi comanda!”

Olivier Giroud, attaccante del Milan, ha parlato a 'L'Équipe' dei suoi primi mesi in rossonero e della convivenza con Zlatan Ibrahimovic

Sul vivere all'ombra di Zlatan Ibrahimovic: "Quando ho firmato il contratto a 'Casa Milan' c'erano Stefano Pioli, Paolo Maldini, Frederic Massara, il mio procuratore Michele Manuello e io. Il mister mi ha chiesto di Ibra e di come vedevo la convivenza con lui. Ho detto che se non pensassi di poter giocare con Zlatan, se non fossi pronto a gareggiare, non sarei stato in quell’ufficio. Ibra non mi ha spaventato. È anche un'occasione per poter crescere insieme a lui, per poter continuare a imparare con una persona che ha fatto una carriera eccezionale. Ibrahimovic è un leader: ci completiamo a vicenda. Il suo carisma, la sua presenza negli spogliatoi e la sua leadership in campo sono al di sopra di tutto. Sono qui per essere un valore aggiunto, anche per un'esperienza. Ma l'importante è che entrambi abbiamo ancora fame di competizione e di trofei. Restiamo decisi e persino complementari".