Giroud, l’ex allenatore Martinez: “Si vedeva che era di un altro pianeta”

Francis Martinez, ex allenatore di Olivier Giroud ai tempi del Froges, ha rilasciato delle dichiarazioni sull'attaccante del Milan

Intervistato dai colleghi di 'gianlucadimarzio.com', Francis Martinez, ex allenatore di Olivier Giroud ai tempi del Froges - squadra situata nel sud della Francia -, ha parlato dell'attaccante del Milan. Queste le sue dichiarazioni: "Con noi ha iniziato, ma si vedeva che era di un altro pianeta. A volte le squadre avversarie si lamentavano perché era troppo forte, segnava a raffica e non c'era partita. E' sempre riuscito a parlare con i piedi. Un giorno, dopo le prime convocazioni con la nazionale, è venuto qui da noi e ha iniziato a regalare magliette della Francia a tutti. I bambini come erano contenti. È uno di quei momenti che porto con me".