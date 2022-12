Giroud, parla l’agente: “Non commento con i media la trattativa” | News

E' notizia di un paio d'ore fa quella riportata da Sportitaliain merito alla trattativa per il rinnovo con il Milan di Olivier Giroud. Secondo l'ente televisiva, infatti, la trattativa non starebbe andando per il verso giusto, alimentando così la preoccupazione dei tifosi sul futuro dell'attaccante. Proprio Sportitalia ha contattato l'agente del calciatore, Michael Manuello, per saperne di più sullo stato della trattativa in corso tra il club e il procuratore di Giroud. "Non commento con i media le discussioni che ho in corso con i clubs", ha dichiarato Manuello. Milan in corsa per un gioiello del calcio europeo: ecco di chi si tratta.