Giovanni Storti: “Lo scudetto? Se il Milan ha il culo di due anni fa…”

"Per me la principale rivale è la Juventus, che sembra sempre una squadra persa, ma è rocciosa e capace sempre di vincere alla fine. Per Milan dipende: se ha il culo di due anni fa, può essere un problema. Manca una vita. Mi hanno fatto soffrire anche gli addii di Onana, Brozovic, Dzeko. Ma ora il gioco è bello, abbiamo una bella squadra".