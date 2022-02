Giovanni Galli: “Scudetto? Conta la convinzione: il Milan ce l’ha”

Giovanni Galli, ex portiere del Milan, ha parlato delle chance Scudetto dei rossoneri di Stefano Pioli nei confronti di Inter e Napoli

Giovanni Galli, ex portiere del Milan per quattro stagioni, dal 1986 al 1990, ha rilasciato un'intervista in esclusiva (LEGGI QUI LA VERSIONE INTEGRALE) per 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Sulle possibilità che il Milan possa vincere lo Scudetto, Giovanni Galli ha dichiarato: "La frase di Stefano Pioli è bellissima: 'Nessuno tra gli addetti ai lavori ci vede favoriti. Poi ricevo solo domande sulla lotta al titolo'. Ha creato un gruppo vero e nella lotta Scudetto non c'è una squadra dominante. Il Milan non sarà la più attrezzata, ma in questa fase conta la convinzione e il Milan ce l'ha".