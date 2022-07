Galli: “Milan, Pioli non deve permettere invidie o gelosie”

Giovanni Galli, ex portiere del Milan per quattro stagioni, ha rilasciato un'intervista a 'La Gazzetta dello Sport': le parole su Pioli

Giovanni Galli, ex portiere del Milan dal 1986 al 1990, ha rilasciato un'intervista in esclusiva a 'La Gazzetta dello Sport', nel corso della quale ha parlato anche di Stefano Pioli. Queste le sue parole a proposito di cosa deve fare il Diavolo per confermarsi anche nella prossima stagione: "Pioli non si deve inventare chissà cosa, la sua forza è stata quella di tenere il gruppo sempre unito e disponibile. A maggior ragione quest'anno, con tanti impegni, deve mantenere lo stesso canovaccio e non permettere invidie o gelosie. C'è solo il Milan".