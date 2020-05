G. Galli: “Mi divertivo troppo dalla porta a vedere il mio Milan”

MILAN NEWS – Giovanni Galli, ex portiere del Milan per quattro stagioni, dal 1986 al 1990, ha ricordato la vittoria in Coppa dei Campioni contro il Benfica, un 1-0 firmato da Frank Rijkaard.

“Un impegno mentale particolare. In campionato non ero titolare. Arrigo Sacchi aveva scelto Andrea Pazzagli. Giocavo in coppa. E sapevo che sarei andato al Napoli. Eravamo in corsa per tre titoli. Scudetto e Coppa Italia sfumarono …”.

“Mi divertivo troppo dalla porta a vedere il mio Milan. Era un privilegio godermi quel gioco”, ha concluso Giovanni Galli. QUI LE ULTIME SUL FUTURO DI GIACOMO ‘JACK’ BONAVENTURA >>>