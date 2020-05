Calciomercato Milan – Bonaventura è il primo obiettivo del Torino

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferisce ‘Tuttosport’ il primo obiettivo del Torino per la prossima stagione risponde al nome di Giacomo Bonaventura. Davide Vagnati, nuovo direttore sportivo granata, si è messo subito a lavorare per il centrocampista che, salvo clamorose sorprese, lascerà il Milan a fine stagione. Massimo Bava si era mosso in tempi non sospetti con il suo procuratore Mino Raiola per capire la fattibiltà dell’operazione. Vagnati ha ripreso i discorsi precedenti, conscio del fatto che acquistare a zero un giocatore come Bonaventura potrebbe essere una manna dal cielo per la sua squadra.

