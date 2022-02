Giovanni Galli: “Dal Milan mi aspetto di tutto, in positivo”

Giovanni Galli, ex portiere del Milan, ha parlato dei rossoneri di Stefano Pioli a 48 ore dal pareggio (2-2) in casa della Salernitana

Giovanni Galli, ex portiere del Milan per quattro stagioni, dal 1986 al 1990, ha rilasciato un'intervista in esclusiva (LEGGI QUI LA VERSIONE INTEGRALE) per 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Sui possibili tempi di ripresa che potranno avere i rossoneri di Stefano Pioli dopo il 2-2 rimediato in casa della Salernitana lo scorso sabato, Giovanni Galli ha dichiarato: "Dal Milan mi aspetto di tutto, in positivo. Dopo ogni battuta d'arresto infila una serie di ottimi risultati. Succede perché hanno cultura calcistica, capiscono il momento difficile e sanno come uscirne".