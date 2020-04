Giovanni Galli: “Andrei avanti con Pioli. Mercato? Serve esperienza”

NEWS MILAN – L’ex portiere del Milan Giovanni Galli ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport in cui parla dell’attuale situazione in casa rossonera. Queste le sue dichiarazioni.

Su Pioli: “Ha competenza, conoscenza, è una persona seria, preparata e ha una capacità incredibile di creare i legami coi calciatori: perché andare a cercare un altro tecnico? Ricordiamoci che il momento del Milan è frutto di 4 idee diverse di calcio. In rosa ci sono calciatori acquistati da Galliani, altri da Fassone e Mirabelli, altri voluti da Leonardo e in ultimo alcuni presi da Boban e Maldini. Pioli è riuscito a fare una sintesi notevole del materiale a disposizione. Non è un allenatore “schiavo” dei dogmi tattici. Io andrei avanti con lui, tenendo presente che deve essere la proprietà ad indicare la strada da seguire”.

Sui talenti in casa Milan: “Il Milan ha un patrimonio in casa, frutto del lavoro fatto in passato da Filippo Galli. L’esempio di Gabbia è solo l’ultimo di quante risorse abbia fornito il settore giovanile. I giovani danno esuberanza, ma una grande squadra si costruisce con l’esperienza di calciatori già abituati a certi palcoscenici”.

Su Ibrahimovic, giusto tenerlo? “Parliamo di un calciatore che a ottobre farà 39 anni. La società dovrà fare le sue valutazioni sullo stato fisico e atletico del calciatore. Quanto a tecnica e leadership non si discute e sarebbe un errore rinunciarvi”.

Su Milik eventuale sostituto: “Buon giocatore, ma forse non in grado di fare la differenza in un club come il Milan”.

