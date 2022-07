Galli: “I giovani? Adli entrato bene, Pobega ha forza e qualità”

Giovanni Galli, ex portiere del Milan per quattro stagioni, ha parlato anche di Adli e Pobega in un'intervista a 'La Gazzetta dello Sport'

Giovanni Galli, ex portiere del Milan per quattro stagioni, ha parlato anche di Adli e Pobega in un'intervista a 'La Gazzetta dello Sport'. Queste le sue parole a proposito dei due giovani tornati in rossonero: "Yacine Adli l'ho visto entrare nel modo giusto, in punta di piedi. Deve capire la dimensione del nostro campionato, diverso dagli altri. Mi aspetto molto da Tommaso Pobega, ha qualità, forza, tempi di inserimento. Può prendere il posto di Franck Kessié e diventare molto utile per Stefano Pioli".