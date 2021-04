Giordano: “La sconfitta del Napoli dà più tranquillità a Milan e Atalanta”

Bruno Giordano ha parlato della sconfitta del Napoli in ottica Champions League. Ecco perché è un vantaggio per il Milan

L'ex calciatore Bruno Giordano, ai microfoni di 'TMW Radio', ha parlato della sconfitta del Napoli in ottica Champions League. Ecco perché è un vantaggio per il Milan: "Se la sconfitta del Napoli contro la Juve pregiudica il cammino degli azzurri in Champions? Sicuramente, questo risultato dà tranquillità anche ad Atalanta e Milan. La Juve ha meritato di vincere giocando molto negli spazi ampi e in contropiede. Dybala è uno dei grandi talenti della Serie A, non era al meglio ma quando ha la palla ti fa divertire. Se fossi la Juve rinnoverei subito il contratto, nonostante sia reduce da un anno disgraziato".