Giordano: “Il Milan dimostra di tenere all’Europa League” | News

Giordano: “Stagione straordinaria del Milan”

Intervenuto a Maracanà, la trasmissione di TMW Radio, Bruno Giordano ha parlato del Milan. “Il Milan ha dimostrato di tenere all’Europa League. Mi auguro che una fra Milan e Roma possa arrivare in fondo alla competizione. E’ una stagione straordinaria per i rossoneri, se pensiamo da dove venivano. Pioli sta facendo un lavoro incredibile, così come la società, in primis Maldini. E’ una squadra talmente giovane che ritrova energie in poco tempo. Io non mi priverei di nulla.”

“E’ vero, il campionato è in mano all’Inter ma il Milan deve farsi trovare pronto se ci saranno passi falsi dei nerazzurri. I rossoneri hanno fatto il massimo, in realtà hanno sbagliato solo la partita contro lo Spezia. Napoli? Nelle ultime partite mi ha convinto poco. Per andare a Milano devi fare la partita perfetta. Il recupero di Lozano è importante. Mi auguro che i Partenopei possano fare una grande partita ma non è semplice, anche il Milan si gioca tanto”. Tonali ha parlato ai microfoni di Milan TV: “nello spogliatoio c’è una foto…”