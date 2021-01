Giannichedda: “Milan, hai un gruppo che ci crede. Su Pioli e Kessié …”

Benevento-Milan, il commento di Giannichedda

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Giuliano Giannichedda, ex calciatore in Serie A, è intervenuto al ‘Maracanà Show‘, trasmissione in onda su ‘TMW Radio‘. Motivo del suo intervento, il commento alla 15^ giornata del massimo campionato. Queste le dichiarazioni di Giannichedda:

Su Benevento-Milan: “Bella la forza del gruppo del Milan. Tutti dicevano che era dipendente da Zlatan Ibrahimović, invece dimostra che ha un gruppo che ci crede. Stefano Pioli poi è bravissimo. In questo momento è la squadra da battere, anche se l’Inter oggi ha dimostrato una grande reazione e si tiene lì a un punto”.

Su Franck Kessié miglior centrocampista della Serie A: “E’ stato bravissimo Pioli a capire che da mezzala faceva fatica. Giocando a due ha la possibilità di fare quello che sa fare meglio. Sa lottare ma anche inserirsi in area. Insieme a Lucas Leiva è quello che interpreta meglio il ruolo”. Calciomercato Milan: nuovo esterno offensivo per Maldini. VAI ALLA NOTIZIA>>>