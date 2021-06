Giannichedda: “Dispiace per Donnarumma, il Milan ha fatto ciò che doveva”

L'ex calciatore Giuliano Giannichedda ha parlato della partenza di Gianluigi Donnarumma dal Milan al Psg. Queste le sue dichiarazioni

L'ex calciatore Giuliano Giannichedda ha parlato della partenza di Gianluigi Donnarumma dal Milan al Psg. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di 'TMW Radio': "Dispiace perdere uno come Donnarumma, quando vanno via giocatori così importanti dall'Italia è sempre un dispiacere. Il Milan ha fatto quello che doveva fare, non poteva alzare l'ingaggio a tutti i giocatori della rosa. È una situazione strana, probabilmente il giocatore non voleva rimanere. Sapendolo un anno prima si poteva monetizzare. Donnarumma è uno dei giocatori più forti, sarà difficile da sostituire".