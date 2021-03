Gianni Di Marzio sul Milan: “Deve credere nello scudetto” | News

Gianni Di Marzio: “Il Milan deve lottare fino alla fine”

Intervenuto durante la trasmissione Maracana di TMW Radio, mister Gianni Di Marzio ha parlato del Milan e ha dato un consiglio a Pioli. “Nella posizione in cui si trova, il Milan deve credere nello scudetto e non deve pensare solo a tenersi un posto in Champions. La società ha dimostrato di essere ambiziosa, vedi il mercato di gennaio. Con Mandzukic e Tomori i rossoneri hanno fatto capire di voler puntare in alto. A Pioli consiglierei di lottare per lo scudetto fino alla fine. Se la Juve ci spera, perché non deve farlo il Milan? Non sono convinto che l’Inter batterà l’Atalanta, il Milan ha due partita abbordabili rispetto ai nerazzurri. Io me la giocherei ancora”. Intanto Marco Amelia ha parlato in esclusiva ai nostri microfoni.