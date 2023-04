Gianello: “Il Milan è la squadra meno temibile per il Napoli”

Matteo Gianello, ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al Milan, la squadra meno temibile per il Napoli

L'ex giocatore Mateo Gianello , intervenuto sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli, nella trasmissione 'Radio Goal', ha dichiarato come a suo parere il Milan sia la squadra meno temibile che potesse trovare il Napoli in Champions League . Di seguito le sue parole a riguardo.

Le parole di Matteo Gianello in vista di Milan-Napoli

"In campionato il Napoli aspetta solo la matematica e quindi la testa va alla Champions. Il Milan tra quelle rimaste è la squadra meno temibile, ma è abituato a giocare queste partite. Sarà una gara contratta, nella quale il Napoli cercherà di fare gol per poi giocare meglio al Maradona. Il Milan dovrà cercare di fare la partita, non può andare a giocare a Napoli solo con un pareggio. In questo momento il Napoli lo vedo più sereno e pronto, lo vedo per questo favorito". Milan, la probabile formazione per il Napoli >>>