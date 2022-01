Giampaolo: “Solo per la Sampdoria sono tornato ad allenare in corsa”

Marco Giampaolo, nuovo tecnico della Sampdoria, ha parlato ai canale ufficiali del club ligure. Ecco cosa ha detto

Marco Giampaolo, neo allenatore della Sampdoria e ex allenatore del Milan, ha rilasciato un'intervista al sito ufficiale blucerchiato. Ecco cosa ha detto: "Ho avuto altre opportunità ma io avevo già resettato ed ero pronto a ripartire dalla prossima estate. La Sampdoria sfugge da questa logica. Sono arrivato ieri a Genova e l’ho fatto ripercorrendo lo stesso percorso, ripetendo quelle cose che mi hanno accompagnato per tre anni. Qui a Bogliasco ho ritrovato con piacere le stesse persone e tanti calciatori che avevo già allenato. Ogni volta è un’emozione nuova. Non essere più padrone del mio tempo e tornare ad allenare mi dà una forte determinazione: ho già una faccia diversa rispetto a quella di ieri. Ora toccherà a noi trovare spirito, coesione, identità".