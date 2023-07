Giacinti: “Sarei rimasta sempre al Milan. A Inzaghi chiederei…”

Le parole di Valentina Giacinti

"Avevo immaginato di rimanere per sempre al Milan ma poi ho dovuto fare una scelta che mi ha portato in giallorosso. Per stare bene devo sentire di avere accanto persone vere e pure: così mi è più facile aprirmi ed essere me stessa. Inzaghi? Dicono che gli somiglio… Se lo incontrassi gli chiederei come faceva a galleggiare sempre sul filo del fuorigioco".