Giaccherini: “La Fiorentina vorrà alzare il livello, ma il Milan si è ritrovato”

Emanuele Giaccherini, ex calciatore della Juventus tra le altre, ha rilasciato delle dichiarazioni in vista di Fiorentina-Milan

Intervenuto ai microfoni di 'Radio Bruno Firenze', Emanuele Giaccherini ha parlato di Fiorentina-Milan. Queste le sue dichiarazioni: "Mi aspetto di vedere una bellissima partita giocata a viso aperto da entrambe. La Fiorentina vorrà alzare il livello e scalare alcune posizioni in classifica perché il suo campionato è al di sotto delle aspettative, ma in questo momento sta ritrovando freschezza e giocate anche grazie al passaggio del turno in Conference contro una squadra temibile. Anche il Milan si è ritrovato, hanno iniziato a vincere partite in modo sporco". Milan, tre assenze importanti contro la Fiorentina: la probabile formazione.