Gentile su Calhanoglu: “Se in giornata è determinante, se non lo è…”

Riccardo Gentile ha parlato di Hakan Calhanoglu, ex centrocampista del Milan che dalla prossima stagione giocherà con l'Inter

Riccardo Gentile, noto telecronista, ha parlato di Hakan Calhanoglu ai microfoni di Sky Sport. Ecco cosa ha detto sul nuovo calciatore dell'Inter. "Calhanoglu è questo giocatore. E' un calciatore che se è in giornata è capace di decidere una partita e l'ha dimostrato ma al tempo stesso, se capita in un periodo di appannamento, non viene pervenuto in campo". Ecco le top news di oggi sul calciomercato del Milan: novità su Tonali, Yazici e non solo