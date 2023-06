Gentile: “Nicolato aveva già toppato, era pronto a fallire ancora”

Intervistato dai microfoni di Libero, Claudio Gentile ha parlato del fallimento dell'Italia U21 e non ha risparmiato critiche al ct Nicolato

Intervistato dai microfoni di Libero, Claudio Gentile ha parlato del fallimento dell'Italia U21, all'Europeo di categoria, e non ha risparmiato critiche al ct Nicolato: "Il peggio possibile. Nel senso che questo fallimento ad opera della Norvegia mi addolora moltissimo. Amo l'azzurro. Sostenere che il ct non abbia colpe sarebbe ipocrita. Non ho nulla contro la persona, ma Nicolato aveva già toppato un Europeo. Eppure era rimasto al suo posto, pronto a fallire ancora".