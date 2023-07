Gentile: “Il Milan può essere la giusta destinazione per Musah”

Intervistato dai microfoni di Sky Sport, Riccardo Gentile ha parlato del Milan e del possibile acquisto del centrocampista del Valencia , Yunus Musah . Secondo il noto telecronista, infatti, il nazionale statunitense potrebbe rilanciarsi al meglio qualora avvenisse il suo trasferimento in rossonero. Ecco le parole di Gentile .

"Musah abbina qualità e quantità. Nell'ultima stagione non ha disputato un grande campionato, ma se ne parla già da tempo, da quando era ancora nelle giovanili: credo che il Milan possa essere la giusta destinazione per lui, di modo che si possa rilanciare". LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, chieste informazioni per un centrocampista >>>