Genoa, Wander si fida di Shevchenko: “L’uomo giusto per la nostra cavalcata”

Josh Wander, proprietario del Genoa, ha espresso la propria delusione per la sconfitta nel derby. Andriy Shevchenko non è in discussione

Il Genoa di Andriy Shevchenko stenta a decollare. I rossoblù hanno perso il derby contro la Sampdoria per 3-1, ma Josh Wander guarda al futuro con ottimismo. Il proprietario del Genoa, dopo aver espresso la sua delusione per il risultato, ha confermato la fiducia nell'ucraino. Queste le dichiarazioni ai microfoni di 'DAZN': "Sono deluso della prestazione, ma c'è un progetto importante che vuole far crescere questo club. Ci impegneremo per far crescere la storia di questo club. Ci affideremo alla finestra di calciomercato per migliorare la squadra, anche se non serve solo questo e sarà una rivoluzione affidata al nuovo general manager Johannes Spors. Torneremo dove meritiamo e vogliamo, crediamo in Shevchenko, sarà lui l'uomo giusto della cavalcata del Genoa".