Genoa, Shevchenko: “Partita difficile, i cambi hanno fatto la differenza”

Andriy Shevchenko, allenatore del Genoa, ha rilasciato delle dichiarazioni al termine della partita contro la Roma

Intervenuto ai microfoni di 'Dazn' al termine di Genoa-Roma, gara terminata 0-2, Andriy Shevchenko ha analizzato la sconfitta dei rossoblù. "Una partita molto difficile, ma le assenze si sono fatte sentire. Specialmente negli ultimi 10' i cambi hanno fatto la differenza, anche se la squadra è rimasta molto organizzata. Dall'infermeria non arrivano buone notizie, ma c'è una settimana per preparare la prossima partita e chi è sceso in campo oggi avrà il tempo di recuperare. È mancata un po' di gestione, qui la squadra deve avere qualcosa di più, soprattutto in uscita. Avremmo potuto creare qualcosa di più, ma c'è tanto da lavorare e migliorare".