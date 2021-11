Genoa, Rovella: “Spero che Shevchenko mi insegni a fare gol”

Nicolò Rovella, centrocampista della Juventus in prestito al Genoa, ha parlato anche dell'arrivo di Andriy Shevchenko sulla panchina rossoblu

Nicolò Rovella, classe 2001, centrocampista della Juventus in prestito al Genoa, ha rilasciato un'intervista in esclusiva ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Per l'occasione, Rovella ha parlato anche dell'arrivo di Andriy Shevchenko, ex attaccante del Milan, sulla panchina rossoblu in sostituzione dell'esonerato Davide Ballardini.