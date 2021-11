Genoa-Milan, Ancelotti: “Shevchenko non si farà condizionare”

Carlo Ancelotti, alla vigilia di Genoa-Milan, ha parlato delle emozioni che proverà il suo 'allievo', Andriy Shevchenko. "Gara speciale"

Carlo Ancelotti , allenatore del Real Madrid , ha parlato di Genoa-Milan , partita della 15^ giornata della Serie A 2021-2022 in programma domani sera, ore 20:45 , a 'Marassi', a 'Il Secolo XIX' oggi in edicola.

Ancelotti, nella fattispecie, ha commentato l'arrivo di Andriy Shevchenko, un tempo suo calciatore al Milan, al Genoa nelle vesti di allenatore al posto di Davide Ballardini già da un paio di settimane. "Non mi ha sorpreso, perché Andriy ha grande carattere - ha detto Ancelotti -. Per lui quella di Genova è una sfida importante, vedo che ci sta mettendo grande entusiasmo e gli auguro di arrivare in alto, se lo merita".