Genoa-Milan 0-1, Sacchi: “Più carattere che gioco. Ma …” | Serie A News

"Il sorpasso sull'Inter può farsi sentire"

"I rossoneri, a conti fatti, hanno vinto 7 gare su 8: in pratica hanno sbagliato (e giustamente perso) soltanto il derby contro l'Inter. Un avvio di stagione da applausi, soprattutto considerando il fatto che in estate la squadra era stata pesantemente modificata. Ciò vuol dire che Pioli ha lavorato bene cercando di trasmettere le sue idee e i giocatori pure, perché le hanno recepite e le stanno mettendo in pratica. Il sorpasso sull'Inter, anche se è troppo presto per definirlo decisivo, ha un peso specifico che può farsi sentire. Contro il Genoa si è visto il carattere più che il gioco. La squadra mi è parsa un po' troppo lunga in certi momenti, però c'è tempo per correggere gli errori. Il duello tra le milanesi è certamente il leit-motiv di questo inizio di campionato, anche se non bisogna dimenticare che sia la Juve sia il Napoli sono pronte a inserirsi".