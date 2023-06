Intervistato da 'Il Secolo XIX', Josep Martinez, portiere del Genoa, ha parlato del suo sogno di giocare allo Stadio di San Siro. Queste le dichiarazioni del portiere rossoblù: "Più che un avversario direi uno stadio. Fin da bambino uno dei miei sogni era riuscire a giocare a San Siro, adesso con il Genoa avrò questa possibilità. E due volte, con Milan e Inter". Milan, due colpi in entrata in via di definizione: le ultime.