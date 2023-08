Genoa, Gilardino: “Messias e Malinovskyi ci faranno crescere”

Intervistato dai microfoni di Dazn al termine del match contro la Fiorentina, Alberto Gilardino, allenatore del Genoa, ha parlato dei nuovi acquisti, tra cui anche l'ex rossonero Junior Messias: "Abbiamo capito cosa vuol dire giocare in Serie A. Conoscevamo le qualità della Fiorentina, una delle prime otto. Non ci aspettavamo, però, un inizio di gara simile. Abbiamo creato molto poco per metterli in difficoltà. Loro invece sono stati bravi a gestire la palla".