Genoa, Frendrup ammette: “Impressionato dal Milan e da Leao”

Morten Frendrup, centrocampista danese del Genoa, ha parlato in esclusiva a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Alla domanda su chi, in questo inizio di stagione dei rossoblu, l'avesse impressionato di più in Serie A, il numero 32 della squadra di Alberto Gilardino ha risposto: "A livello di squadre, la Fiorentina all'esordio e il Milan. Come singoli, Rafael Leao, anche a se a Genova ha giocato solo metà partita".