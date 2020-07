Gazidis: “Vogliamo inorgoglire i tifosi: sarà un mercato di successo”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Ivan Gazidis, amministratore delegato del Milan, ha parlato ai microfoni di ‘Radio Rossonera‘. Queste le dichiarazioni di Gazidis sul calciomercato che dovranno aspettarsi i tifosi del Milan.

“Vogliamo che i nostri tifosi siano orgogliosi del nostro lavoro. Il nostro obiettivo è condurre un mercato di successo, anche perché possiamo contare su una proprietà solida che ci supporterà a fronte di investimenti intelligenti, in linea con quelli fatti la scorsa estate, per esempio. Abbiamo bisogno del giusto mix di giovani di talento e di giocatori esperti“.

“Empatia, coinvolgimento e fidelizzazione sono fondamentali per rendere ancora più stretto il rapporto con i nostri tifosi che fin quando sono potuti venire allo stadio non ci hanno mai fatto mancare il loro supporto, e che non mi stancherò di ringraziare per la loro passione e fedeltà”, ha quindi concluso il dirigente sudafricano di origine greca. LEGGI QUI L’INTERVISTA INTEGRALE DELL’A.D. GAZIDIS >>>

