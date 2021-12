Gazidis: “Unità, eleganza, voler guardare avanti: i valori del Milan”

Ivan Gazidis, amministratore delegato del Milan, in un suo intervento a 'SportWeek' ha parlato della visione del club rossonero

Ivan Gazidis, amministratore delegato del Milan , ha rilasciato un'intervista ai microfoni di 'SportWeek' oggi in edicola. In merito la sua visione del club rossonero, Gazidis ha detto quanto segue.

"Il Milan ha tifosi straordinari che mi hanno colpito per competenza e autenticità. I valori di riferimento sono gli stessi che avevamo all’Arsenal. Valori a cui tutti devono far riferimento, tutti quelli che lavorano per il Milan, a partire dai giocatori. Il primo valore è quello dell’unità, che significa coesione d’intenti, ma soprattutto inclusione. Da noi sono tutti benvenuti!".