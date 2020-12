Gazidis: “Scudetto? Non c’è un traguardo prefissato: restiamo umili” | News

Milan, Gazidis parla delle chance di titolo dei rossoneri

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Ivan Gazidis, amministratore delegato del Milan, ha parlato, in esclusiva, ai microfoni de ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola.

Parlando delle chance di Scudetto per la squadra di Stefano Pioli, Gazidis ha affermato: “Per ora non intravediamo un traguardo prefissato, perché siamo dentro ad un percorso. Occorre restare umili, faremo degli errori, ma dagli errori si impara e con una visione comune si superano. Posso senz’altro dire che per me non è un progetto finanziario e di business”.

“Il mio primo movente è la passione. Io mi sono trasferito negli USA a 28 anni per dare vita alla MLS. Ero un avvocato, parenti ed amici pensavano fossi pazzo. Ma non ero interessato ad un progetto imprenditoriale: ero guidato dalla passione per il calcio, che ho tutt’ora. Tant’è vero che ho fatto lo sporting director e non seguivo la parte finanziaria. Quindi ora non ci può essere storia più bella di ciò che stiamo e sto vivendo con il Milan”, ha concluso l’A.D. rossonero.

