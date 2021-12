Gazidis: “Rinnovo di Ibrahimovic? Risponde Maldini. Su Zlatan dico …”

Ivan Gazidis, amministratore delegato del Milan, ha glissato sul rinnovo di Zlatan Ibrahimovic. Le sue dichiarazioni a 'SportWeek'

Ivan Gazidis, amministratore delegato del Milan, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di 'SportWeek' oggi in edicola. Sulla possibilità che Zlatan Ibrahimovic rinnovi il suo contratto con il Diavolo, Gazidis ha detto: "Sulle vicende dei singoli giocatori, preferisco lasciare la risposta a Paolo Maldini. Lo Zlatan che conosco io è un uomo di grande intelligenza e sensibilità. Ha un'identità privata che adoro e una personalità pubblica che alimenta e utilizza per motivarsi. Del resto per restare competitivi a 40 anni, la motivazione gioca un ruolo decisivo".