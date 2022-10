Gazidis: “RedBird cambierà il futuro del Milan e del calcio italiano”

Milan, Gazidis contento dell'avvento di RedBird

A chi gli ha domandato su come stessero procedendo le cose in società dopo l'avvento del fondo RedBird Capital Partners di Gerry Cardinale, nuovo azionista di maggioranza del Milan, Gazidis ha evidenziato: "RedBird ha grande competenza in tutte le aree dello sport, particolarmente commerciale, e le relazioni con i tifosi. Stanno imparando, capiscono bene che il calcio è diverso negli USA: hanno esperienze con Liverpool e Tolosa e devono ascoltare e imparare per un periodo".