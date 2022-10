Milan, approvato il bilancio 2021-2022: i conti stanno migliorando

(fonte: acmilan.com) " L'Assemblea degli Azionisti di AC Milan ha approvato oggi il Bilancio per l'esercizio chiuso al 30 giugno 2022 , presentato dal Consiglio d'Amministrazione in data 29 settembre 2022.

"Sono convinto che grazie alla visione strategica di Gerry Cardinale, avvalendoci delle esperienze e competenze di RedBird in ambito sportivo e finanziario, saremo in grado di potenziare ulteriormente il Milan del futuro, sostenibile e vincente, per continuare ad emozionare tutti i tifosi rossoneri nel mondo", ha concluso Scaroni.

Tali incrementi sono stati in parte mitigati da alcuni fattori, a partire dagli effetti - diretti ed indiretti - connessi alle misure restrittive imposte da parte delle Autorità dovute al perdurare dell'emergenza sanitaria che hanno influenzato alcune voci di ricavo come ad esempio quelle relative ai match-day. Ulteriori principali elementi sono rappresentati da minori plusvalenze da cessione diritti calciatori (-14,6 milioni di Euro) e minori proventi da cessione di diritti TV (-5,2 milioni); quest'ultimi correlati alla disputa di un minor numero di partite rispetto all'esercizio precedente 20/21, stagione in cui sono confluiti - per ragioni legate all'emergenza sanitaria - alcuni incontri della stagione 19/20.