Gazidis: “Pioli, sensibilità superiore: si getterebbero nel fuoco per lui”

Ivan Gazidis, amministratore delegato del Milan, ha parlato di Stefano Pioli, tecnico rossonero, ai microfoni di 'SportWeek'

Ivan Gazidis, amministratore delegato del Milan, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di 'SportWeek' oggi in edicola. Ecco cosa ha detto sul tecnico rossonero Stefano Pioli. "Persona di sensibilità superiore! Stefano cerca di capire gli altri e si preoccupa per tutti. Chi sente questa empatia e professionalità si getterebbe nel fuoco per lui. È un professionista in sintonia con la nostra visione. Di lui mi piace il fatto che rende facile ciò che sembra difficile".