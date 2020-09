Gazidis: “Nessuno è bravo come Maldini a convincere un giocatore”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Ivan Gazidis, amministratore delegato del Milan, ha elogiato apertamente le qualità dirigenziali di Paolo Maldini. Queste le sue parole ai microfoni di ‘The Athletic’: “Quando crede in qualcosa, non si ferma. Non c’è nessuno come Paolo Maldini per convincere un giocatore a venire al Milan e per far crescere la sua carriera calcistica in questo grande club. Oltretutto, ha ancora il potere del nome ‘Milan’, che nel calcio di oggi significa ancora qualcosa”.

