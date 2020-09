Maldini: “Mi piace il lavoro da dirigente, da giocatore odiavo il mercato”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Paolo Maldini, direttore tecnico del Milan, ha parlato del suo lavoro da dirigente e non solo. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di ‘The Athletic’:

Sui cicli delle squadre: “Le squadre di calcio hanno i cicli. Siamo fortunati che il nostro ciclo sia durato 25 anni, raggiungendo vette incredibili durante il periodo di Silvio Berlusconi come presidente. Ogni club li ha. Lo stesso vale per il Manchester United, il Real Madrid. Tutti questi grandi club hanno messo insieme super squadre che hanno vinto tutto, ma hanno anche incontrato difficoltà in una fase o nell’altra della loro storia”.

Su come è cambiato il calcio rispetto a quando giocava: “Se volevi il miglior giocatore del mondo potresti andare a ingaggiarlo senza problemi. Adesso c’è una grande concorrenza da parte dei club tedeschi, francesi, inglesi e spagnoli”.

Sull’addio al calcio: “Dopo 25 anni da professionista quel capitolo era finito. Anche se ero mentalmente preparato per la pensione, ricordo che sono successe due cose. Ero a Miami, la stagione era iniziata e ho pensato: ‘Devo andare ad allenarmi’. Mi mancava un po’, ma penso che mi abbia fatto bene perché non avevo più lo stress di prima. Poi c’è stata la volta in cui sono tornato a San Siro per la prima volta. Era Milan-Inter e forse quello che ti manca di più del tempo che passi nello spogliatoio con i compagni è l’atmosfera allo stadio in notti come quella. È successo anche quando il Milan ha giocato contro il Barcellona in Champions League”.

Sul ruolo da dirigente: “Nel mio ruolo bisogna pensare a 200. Da calciatore devi pensare solo a te stesso, ma quando sei un capitano sei responsabile anche di altre cose al di fuori della tua sfera. La verità è che, come giocatore, ti alleni, giochi e vai a casa. È un lavoro duro ma è concentrato in un breve lasso di tempo. Il ruolo dell’allenatore in particolare è cambiato negli ultimi 15 anni. C’è stato un tempo in cui l’allenatore si presentava un’ora prima dell’allenamento e se ne andava con i giocatori. Ora, se c’è una seduta alle cinque, entra alle nove di mattina, prepara tutto e torna a casa alle nove di sera. Un direttore tecnico ha due ruoli: innanzitutto c’è il lavoro in ufficio, il mercato è aperto tutto l’anno, quindi incontri agenti e persone che lavorano nel calcio. Poi c’è il lato sportivo e quindi vai a vedere l’allenamento. Siamo in stretto contatto con il team. Poi vai alle partite”.

Sul mercato: “Da giocatore l’ho sempre odiato. Il mio interesse era solo per il calcio giocato. I miei rinnovi da giocatore? Non volevo andare via e il Milan non voleva liberarsi di me. Praticamente ho concluso da solo le ultime tre o quattro trattative contrattuali. Avvisavo il mio agente. Era ancora Beppe Bonetto. Gli dicevo che stavo andando a parlare. Ho fatto un rinnovo con le stampelle dopo l’ultima Champions League vinta (ad Atene nel 2007). Mi sono presentato all’incontro con le stampelle ma hanno accettato i termini e le condizioni che avevo chiesto”.

Su come vive le partite da dirigente: “Purtroppo non puoi riprodurre l’adrenalina che senti in campo, ma inizia a piacermi questo ruolo. Quello che sto cercando di fare è mettere insieme una squadra per raggiungere determinati obiettivi. È molto eccitante”.

Sulla crescita della squadra con Ibra: “Abbiamo ottenuto quello che ci aspettavamo. La squadra è molto giovane e mentre è fiduciosa per alcuni aspetti, è un po’ insicura per altri. La presenza di Ibra ha alzato il livello della concorrenza a Milanello. Nel calcio ci sono cose che evolvono nel tempo, ma alcune cose sono vere ora come lo erano in passato. La competitività è una di questi. È l’unico modo per aumentare lo standard generale di prestazioni nei giochi e sarà sempre così. Zlatan è un maestro in questo. Non vuole mai perdere, nemmeno a carte. Anch’io ero così. Mia moglie mi prendeva in giro perché quando giocavo a ping-pong con i miei figli invece di perdere volevo vincere. Onestamente non importa cosa o chi stai giocando, devi essere competitivo. È la natura di un atleta professionista”.

Su un Maldini attaccante: “Era ora (ride, ndr). La nostra famiglia ha passato una vita a rincorrere gli altri giocatori. Ora abbiamo qualcuno che dovranno inseguire. Ti posso assicurare che è più difficile correre dietro alla palla che essere inseguiti con essa”.

Sulla carriera di Daniel: “Dobbiamo essere chiari su una cosa. Verranno sicuramente commessi degli errori e questo vale anche per il loro papà. Quello che cerchi di fare è dare loro il beneficio della tua esperienza. È abbastanza simile a quello che stanno attraversando ora, ma verranno commessi degli errori. Cerchi solo di crearne il minor numero possibile. L’ho già affrontato con mio figlio maggiore Christian, che è entrato nei nostri under 19. Ricordo la sua prima partita quando aveva otto anni. C’erano tutte le telecamere. So che questo non fa bene a un bambino. So anche che i miei ragazzi sono sempre stati molto in pace con le scelte che hanno fatto. È la loro decisione di diventare calciatori. Non è qualcosa che è stato loro imposto. Anch’io ho deciso da solo di fare il calciatore. Tuttavia ricordo di essermi arrabbiato quando ho sentito alcune persone che parlavano di nepotismo. Questo genere di cose non dovrebbe mai far parte della crescita di un giovane. Daniel mi sembra molto maturo. Ha avuto la fortuna di passare molto tempo con me a Milanello e a San Siro. Non è estraneo a questo mondo, ma sta scoprendo la parte difficile e i sacrifici che devi fare”.

Su San Siro: “Io sono stato qui da quando ho 6-7 anni. La prima volta è stato in tribuna con mio padre a guardare Milan-Lazio. Successivamente ho segnato il contratto per entrare nel settore giovanile. E’ stato nel 1978 quando avevo 10 anni e ho ottenuto il pass per andare nel secondo anello a guardare il Milan e l’Inter giocare. Ci andavo spesso. Giocare a San Siro è stupendo, ho un sacco di bellissimi ricordi qui ma è diventato datato per club dalle grandi ambizioni come Inter e Milan”.

