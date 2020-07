Gazidis: “Lo stadio è un asset fondamentale per il nostro progetto”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Ivan Gazidis, amministratore delegato del Milan, ha parlato ai microfoni di ‘Radio Rossonera‘. Queste tutte le dichiarazioni di Gazidis sul punto in cui si trova il progetto Milan in questo momento: “Siamo sulla buona strada. Stiamo uscendo da un periodo molto particolare che ha segnato le nostre vite, ma vedo che c’è grande entusiasmo e voglia di ripartire”.

“Lo stadio è un asset fondamentale per il nostro progetto, giocheremo nel migliore stadio del mondo e questo ci garantirà di raggiungere importanti obiettivi commerciali. E tutto questo servirà a supportare la cosa più importante: la nostra squadra di calcio. Sul fronte sportivo, stiamo vedendo i primi segnali che stiamo imboccando la strada giusta“, ha incalzato Gazidis.

“Vorrei infine cogliere questa opportunità per salutare e ringraziare tutti i tifosi rossoneri, per la loro vicinanza e fedeltà. Siete davvero tifosi unici, che rendono il Milan una cosa unica al mondo, anche per la forte appartenenza che ci accomuna, un valore ancora più importante in questo periodo così drammatico”, ha concluso Gazidis. LEGGI QUI L’INTERVISTA INTEGRALE DELL’A.D. GAZIDIS >>>

