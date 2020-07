Gazidis: “L’Europa non può fare a meno di un Milan vincente e divertente”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Ivan Gazidis, amministratore delegato del Milan, ha parlato ai microfoni di ‘Radio Rossonera‘. Queste le dichiarazioni di Gazidis sugli obiettivi del Milan per la stagione 2020-2021: “Tutti quanti stiamo lavorando in un’unica direzione: riportare il Milan ai livelli che gli competono, l’Europa non può fare a meno del Milan. Il nostro obiettivo è di avere i nostri tifosi orgogliosi di un Milan vincente e che sappia divertire”. LEGGI QUI L’INTERVISTA INTEGRALE DELL’A.D. GAZIDIS >>>

