Gazidis: “Il calcio non ha più i proprietari benefattori”

Ivan Gazidis, amministratore delegato del Milan, nell'intervista rilasciata a Sette ha parlato di come è cambiato il calcio negli ultimi anni

Ivan Gazidis, amministratore delegato del Milan, ha rilasciato un'intervista a Sette, settimanale del Corriere della Sera. Gazidis ha parlato del cambiamento del calcio degli ultimi anni: "Non voglio parlare del caso specifico, ma posso dire quello che sta succedendo. Il calcio non ha più i proprietari benefattori. È un modello che è cambiato 30 anni fa, con l'arrivo del denaro dei diritti tv: tanti soldi, nessun controllo dei costi. Questo ha continuato a crescere fino a quando non erano più 10-20-30 milioni all'anno, ma 100: molti proprietari hanno dovuto tirarsi indietro, nel calcio sono entrati Stati interi. In questo contesto chi cerca di proteggere il club è visto come il diavolo, ma non è così. È facile apparire bene ma mettere la squadra a rischio. Poi tu magari te ne vai, e la squadra resta con i problemi. Chi dice dei no viene demonizzato e questo crea una grande pressione a continuare a spendere. Ma non si può spendere per sempre. Chi dice no è solo abbastanza coraggioso da mettere la squadra davanti a sé. Perché il sistema ha cominciato a rompersi. E poi è arrivato il Covid".