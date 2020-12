Gazidis: “Ibra sogna lo Scudetto? Lui sa cosa è necessario per raggiungerlo”

Scudetto al Milan? Gazidis non impone limiti ad Ibra ed ai rossoneri

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Ivan Gazidis, amministratore delegato del Milan, ha parlato, in esclusiva, ai microfoni de ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola. In merito le dichiarazioni di Zlatan Ibrahimović, che ha dichiarato di voler puntare allo Scudetto con il Milan già in questa stagione, Gazidis ha risposto quanto segue.

“La stagione è lunga e non voglio imporre limiti ai sogni dei giocatori e dei tifosi. Inseguire i sogni e credere nelle nostre capacità è importante. Ma avere solo sogni senza lavoro, preparazione e gioco di squadra, equivale a non avere opportunità. Con tutti questi ingredienti allora tutto è possibile. Io ho i miei sogni ed anche i miei incubi … Ibra sa cosa è necessario per sognare, cosa è necessario fare per raggiungere i sogni, perché lui sa che dietro ogni sogno c’è un lavoro duro. Per me è uguale”.

“Il mio focus è il lavoro. Quando dormo, sogno. Ma quando sono sveglio, lavoro. L’anno in cui iniziai l’avventura negli Stati Uniti la gente diceva che era impossibile creare una lega professionistica di calcio da quelle parti e poi si è visto com’è andata. Vedo delle analogie qui”, ha concluso Gazidis. LEGGI QUI L’INTERVISTA INTEGRALE DI GAZIDIS ALLA GAZZETTA DELLO SPORT >>>