Gazidis: “Ho il sogno di riportare il Milan in alto. Sul rinnovo di Pioli…”

Ivan Gazidis, amministratore delegato rossonero, nell'intervista rilasciata a Milan TV, ha parlato anche del rinnovo di Stefano Pioli

Ivan Gazidis, amministratore delegato rossonero, ha rilasciato un'intervista a Milan TV. Gazidis ha parlato del rinnovo di Stefano Pioli e non solo: "Ha la qualità sul campo per giocare il tipo di calcio che volevo. Ogni giocatore ha un ruolo molto importante per raggiungere i nostri obiettivi. Ho visto immediatamente la possibilità di riportare il Milan in alto. Questo è il mio sogno: alla fine della mia vita vorrei dire che ho avuto una piccola parte in questa grande visione. Io amo Milano e c’è una visione per la città similare a quella per il club: una città moderna, inclusiva, che guarda avanti con coraggio". Intanto il Milan sul calciomercato pesca un nuovo talento dalla Francia.